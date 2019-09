Matteo Salvini, le cifre contro M5s-Pd sui migranti: "Sbarchi in aumento dell'81%, Italia campo profughi"

Nuovo governo, vecchia storia: i porti tornano ad essere spalancati e l'Italia ad essere invasa. Già, con M5s e Pd alle leve di comando il vento è cambiato a tempo record rispetto a quando al Viminale c'era Matteo Salvini. E lo stesso Salvini ci tiene a metterlo in chiaro, snocciolando alcune cifre che, in effetti, parlando da sole. I numeri vengono diffusi dal leader della Lega sui social. Ed eccoli, nel loro essere crudi: "1.716 sbarcati a ieri contro i 947 di tutto settembre 2018, per una crescita dell'81 per cento - premette Salvini -. E a Messina oggi ne stanno sbarcando altri 182", sottolinea riferendosi all'arrivo dell'Ocean Viking. "Grazie al governo del tradimento e dei porti aperti ne partiranno di più, ne sbarcheranno di più e più persone rischieranno di morire in mare", conclude Matteo Salvini. Sempre su Twitter, poco prima, il segretario del Carroccio aveva puntato il dito contro l'accordo o presunto tale raggiunto a Malta alla vigilia, quello per la ridistribuzione dei migranti: "Altro che rotazione volontaria dei porti, purtroppo stanno facendo ritornare l'Italia il campo profughi d'Europa. Ascoltate e per favore condividete. Non molliamo!", si era speso in un appello Salvini.

Di seguito i tweet di Matteo Salvini: