Stasera Italia, Federico Rampini critica il governo M5s-Pd: "Una manovricchia, nulla contro l'evasione"

Da tempo, Federico Rampini, parla fuori dal coro. Pur sulle sue posizioni, di sinistra, alla sinistra non risparmia critiche, anche durissime, compreso quando si parla di immigrazione. Ma questa volta la firma di Repubblica, ospite a Stasera Italia di Barbara Palombelli su Rete 4, apre il fuoco contro il governo più a sinistra della storia, quello di Pd e M5s, per la manovra, o meglio per le prime bozze del testo che stanno emergendo. "La trovo una manovricchia con qualche spruzzata di spiccioli qua e là - azzanna subito Rampini -. L'amministrazione fiscale italiana ha da anni la possibilità di fare una seria lotta all'evasione fiscale, ma non c'è l'interesse, vedi al Sud", conclude Rampini. Come detto, nessun pelo sulla lingua.

Di seguito, l'intervento di Federico Rampini a Stasera Italia: