Italia Viva, Matteo Renzi detta la linea: "No candidature alle Regionali e Comunali"

"Non ci candidiamo alle elezioni regionali e comunali". Questa la linea intrapresa da Italia Viva e dettata dal suo leader Matteo Renzi nei suoi primi passi nella politica italiana. Come ha reso noto il quotidiano Il Messaggero, l'ex premier avrebbe intenzione di pensare prima a creare una squadra, dopodiché inizierà a pensare a presentare le prime liste. Per ora, Italia Viva non potrà porre una sua influenza nelle elezioni in Umbria, ma potrà farlo in occasione della candidatura del presidente uscente dem Stefano Bonacini in Emilia-Romagna, in lizza nelle liste civiche vicine a Renzi.

Italia Viva inizierà la sua caccia ai consensi in Toscana, la regione d'origine di Renzi, e il catalizzatore sarà la Leopolda. Gli esponenti che verranno scelti per far parte del partito saranno tutti pescati nella società civile e dovranno costituire i gruppi consiliari lungo tutto il territorio, ma la paura tra i renziani è che si possa ripetere la stessa esperienza vissuta da Mario Monti con Scelta Civica.

Renzi sente la paura di Giuseppe Conte e dei suoi ex alleati di partito per una sua possibile crescita dei consensi, con Ettore Rosato che gli fa eco: "Il nostro mantra è contenuti e sorrisi". Con le scelte dei Parlamentari ormai fatte, la decisione di non prendere parte alle comunali e regionali ormai certa, resta da trovare un collocamento nel Parlamento Europeo: per ora, si punta a rimanere nello Pse, ma l'Alde di Macron stuzzica parecchio la fantasia dei renziani.