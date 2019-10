Allarme rosso per Matteo Salvini dall'Umbria: alla vigilia delle regionali del 27 ottobre, il Fatto quotidiano riporta l'ultimo sondaggio secondo cui la candidata governatrice della Lega Donatella Tesei sarebbe stata quasi appaiata dall'uomo dell'alleanza Pd-M5s Vincenzo Bianconi, scelto all'ultimo momento, quasi per caso, e partito con handicap.

L'anonimo candidato dell'inciucio giallorosso avrebbe recuperato in 2 settimane circa 7 punti alla Tesei, da cui ora sarebbe separato da due soli punti percentuali. E dal Nazareno si portano già avanti: "Possiamo dire che i due candidati al momento siano pari". Sarà una volata testa a testa, visto che secondo Scenari Politici-Win Poll il 30% degli umbri deciderà chi votare solo negli ultimi 20 giorni. Secondo lo stesso istituto di rilevazione, come indice di fiducia sarebbe addirittura in testa il terzo incomodo, il civico Claudio Ricci (che ha però commissionato il sondaggio) con il 38% del gradimento, davanti alla Tesei (35%) e Bianconi (28%). Questo sondaggio, però, non tiene conto dei partiti e delle loro indicazioni che incideranno in maniera decisiva sulle urne.