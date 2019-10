Copasir, la clamorosa protesta di Elio Vito: vota se stesso per protesta contro Salvini e Volpi

Il giallo Elio Vito nella elezione del leghista Raffaele Volpi come nuovo presidente del Copasir. La partita della Commissione parlamentare di controllo dei servizi segreti era delicatissima, e sebbene la presidenza debba andare di norma all'opposizione la scelta di "premiare" la Lega, primo partito del centrodestra in Parlamento, ha generato non pochi malumori.





A Palazzo Chigi, con il premier Giuseppe Conte preoccupato per una gestione "politica"della Lega visto che l'avvocato dovrà andare a riferire proprio al Copasir sul caso Russiagate e servizi segreti. Ma nel centrodestra stesso, con Giorgia Meloni che sognava di dare la presidenza ad Adolfo Urso di FdI. Alla fine, dopo mediazione difficile, anche Fratelli d'Italia hanno trovato la convergenza sul salviniano Volpi, eletto con 6 voti a favore tra qui anche quelli di Pd e IV (e tre grillini astenuti). Nella conta, però, è spuntato un voto fuori dal coro, per Elio Vito di Forza Italia. E secondo il Quotidiano nazionale, sarebbe stato proprio il berlusconiano a votare per se stesso. Una sorta di protesta forzista contro lo strapotere salviniano, visto che nel giro di pesi e contrappesi Forza Italia sarebbe rimasta a bocca asciutta: la Meloni, in cambio del voto a favore del leghista, avrebbe ottenuto i candidati governatori alle prossime regionali di Marche e Puglia.