Stefano Addeo, sospeso il professore anti-Meloni

Il professore Stefano Addeo che ha augurato alla figlia di Giorgia Meloni la "stessa fine di Martina Carbonaro", è stato sospeso dal servizio. Il docente nella giornata di ieri aveva tentato il suicidio ingerendo alcol e farmaci. E in queste ore ha cercato di scusarsi per quanto scritto sui social: "È stato un gesto stupido, scritto d'impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo. Mi rendo conto della gravità - aggiunge - ma in classe non ho mai fatto politica. I miei studenti mi vogliono bene. Odio ogni forma di violenza, amo gli animali, faccio volontariato. È stato un errore".