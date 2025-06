L'Aria che tira, Boldrini contro Meloni: "Incontro con Macron? Non nutro speranze"

"Finalmente Meloni si è resa conto che non può ignorare gli altri leader europei": Laura Boldrini lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7 parlando dell'incontro tra la presidente del Consiglio e il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron oggi a Roma. Poi ha aggiunto, non si sa sulla base di quali fatti: "Salvini è molto arrabbiato rispetto a questo, ha fatto di tutto per impedirlo, però credo sia giusto che l'Italia sia un Paese con cui negoziare a tutti i livelli".

Sul risultato dei colloqui, in ogni caso, la dem si è mostrata piuttosto scettica: "Vedremo l'esito, anche se non nutro molte speranze". Di tutt'altro tenore il commento di Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, pure lui ospite della trasmissione di La7. Da parte sua sono stati riconosciuti invece i meriti della premier sul piano internazionale: "Meloni parla in maniera autorevole e franca con tutti. È stata molto capace in politica estera, dove era attesa a una prova negativa. Parla con quelli che ci sono, non è che noi decidiamo com'è il mondo. Meloni ha un grande consenso".