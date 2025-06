Bublik, crollo emotivo prima di Sinner: "Una chance nella vita"

Una vittoria meravigliosa, quella di Aleksandr Bublik contro Jack Draper in quattro set, valsa l’accesso ai quarti di finale contro Jannik Sinner. A fine partita, colpito dall’emozione, il kazako ha messo da parte le mattate e le bizze che lo hanno reso celebre nel circuito e si è lasciato andare alle lacrime: "A volte nella vita hai una sola chance e io avevo la sensazione che fosse questo il giorno, quindi grazie a tutti perché questo è il momento più bello della mia vita — il suo pensiero — Ora sono qui come se avessi vinto il torneo e invece per favore non fatemi piangere adesso perché ho ancora una partita da giocare, forse contro il numero uno al mondo. Sono un tennista professionista e devo prepararmi al meglio”.

In molti hanno commentato il suo "ho ancora una partita da giocare", come se fosse già sicuro di un verdetto già scritto in caso di scontro contro Sinner. Il 5-7, 6-3, 6-2, 6-4 con il quale il folle tennista si è imposto sull'inglese ha fatto comunque scoppiare di gioia il pubblico sugli spalti, che lo ha travolto di affetto. Anche in caso di sconfitta contro Jannik, per lui il Roland Garros è già stato un trionfo.