Zverev, "tosse e convulsioni": panico al Roland Garros

Nel sesto game del primo set, il tedesco, numero 3 al mondo , era sotto 3-2 ma al servizio ma prima di battere sul 15-15 ha iniziato a tossire come in preda a delle convulsioni . Zverev, che soffre di diabete di tipo 1 da quando era bambino, è corso allora verso la panchina e dopo aver bevuto dalla borraccia si è ripreso, tornando a giocare e vincendo poi il game.

Il successo su Tallon Griekspoor è arrivato in poco tempo: un primo set vinto 6-4 poi, sul 3-0 per lui nel secondo set, l’olandese 28enne, numero 35 del mondo, si è ritirato dal Roland Garros nel match valido per gli ottavi di finale. Contro di lui ha avuto la meglio così Alexander Zverev , che però ha fatto preoccupare tutti durante il match, facendo vivere dei veri e propri attimi di paura al pubblico parigino.

Dopo la partita, Zverev ha parlato in conferenza stampa sottolineando come Alcaraz sia il favorito per il titolo del Roland Garros: "Penso che Carlos (Alcaraz, ndr) sia un passo avanti a tutti — le sue parole — poi Jannik Sinner, io e infine Nole (Djokovic, ndr)". Una stoccata al serbo, che affronterà ai quarti di finali, reduce dal successo contro Cameron Norrie. "Chi ha vinto 24 titoli del Grande Slam non sarà mai un outsider — ha concluso a riguardo Sasha Zverev — Sa esattamente come vincere questo tipo di partite", ha inoltre ribadito Zverev sul campione di Belgrado, facendo comprendere ai media come si attende una durissima battaglia.