Inzaghi-Inter: è finita, va in Arabia. Chi può arrivare

Era nell'aria, ma ora è ufficiale. Dopo la disastrosa finale di Champions League persa contro il Paris Saint Germain, l'Inter e Simone Inzaghi hanno deciso di separarsi a quattro anni esatti dal giorno in cui venne ufficializzato il suo approdo a Milano. L'ex Lazio ha accettato la corte araba dell'Al-Hilal e la sua avventura inizierà prima del previsto. Il tecnico si imbarcherà in direzione States - a Miami - già in questo fine settimana. Il suo nuovo club, infatti, debutterà al Mondiale per club contro il Real Madrid il prossimo 18 giugno.

"È questa la decisione presa di comune accordo dopo l'incontro avvenuto pochi minuti fa", si legge in una nota del club nerazzurro, che ricorda i sei trofei vinti in quattro anni dal tecnico piacentino: uno scudetto, due Coppa Italia e tre Supercoppa italiana. Un palmares che "ha riportato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo - ha proseguito l'Inter - Inzaghi è uno degli allenatori con il maggior numero di partite nella storia del Club nerazzurro, dopo Herrera, Mancini, Trapattoni e Mourinho. Esattamente come gli altri membri esclusivi di questo novero, Inzaghi ha contribuito significativamente alla crescita del palmares interista e passerà per sempre alla storia come il coach che ci ha portato alla conquista della Seconda Stella. "A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il Club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi", ha dichiarato il presidente Giuseppe Marotta al termine dell'incontro.

Adesso si aprirà una fase cruciale per l'Inter: quella della scelta del prossimo allenatore. Tanti i profili studiati dalla società. Ma il favorito sembra Cesc Fabregas, che la passata stagione ha disputatao un ottimo campionato con il Como. Secondo quanto riportato da Agipronews, crolla da 10 a 2,25 su Snai e 2,50 su Sisal l'arrivo alla Pinetina del mister del Como.