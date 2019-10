Bruno Vespa, dura sentenza: "I 5 Stelle? Una cosa simile non si era mai vista"

A un mese dalla fiducia al nuovo governo, Bruno Vespa analizza lo stato di salute sull'unione tra il M5s e il Pd. Ed è sicuro, come scrive oggi su Il Giorno: "Nicola Zingaretti e il Partito democratico sono fermamente intenzionati a trasformare una convivenza nata in modo imprevedibile in un matrimonio solido e di lunga durata". Secondo il conduttore di Porta a porta, le elezioni in Umbria del 27 ottobre, dove la candidata di centrodestra è data in vantaggio sull' avversario giallorosso, potrebbero avere "un qualche impatto psicologico nella maggioranza, ma è difficile - se fosse negativo - che metta in discussione la prospettiva di alleanza anche in altre regioni dove potrebbe risultare vincente".

Secondo Vespa, chi se la passa meno bene è il partito di Beppe Grillo. Scrive che è in difficoltà e che la convention di oggi si annuncia meno festosa degli ultimi anni. "La sofferenza per l' alleanza col Pd", dice Vespa, "si mescola in una parte (minoritaria) del gruppo dirigente con l' insoddisfazione per la struttura del governo e per la possibile, ulteriore rinuncia ad altre battaglie simboliche".