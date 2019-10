"Questo è un governo nato contro di noi". Matteo Salvini prende la parola a Porta a porta, ospite di Bruno Vespa insieme a Matteo Renzi, e mette subito in chiaro le cose, numeri alla mano.











"I sondaggi valgono quello che valgono ma l'ultimo che ho visto ieri dava la Lega al 33%. Il governo è nato per non far votare e non far vincere la Lega. Poi erano settimane che era tutto un no". Non manca un (ironico) omaggio al leader di Italia Viva: "Il M5s bloccava tutto, era un no alla Tav, alla Flat Tax, all'Autonomia, perfino alle Olimpiadi. Sto al governo se posso fare le cose - ha aggiunto -, se Di Maio disfa di notte quel che faccio di giorno, non si può. Era un'agonia. Renzi si è inventato un governo sotto un fungo, vediamo quanto dura".