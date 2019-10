Luigi Di Maio commissariato al ministero degli Esteri, mani di Giuseppe Conte sulla Farnesina: il retroscena

Nel Movimento 5 Stelle sono in molti a voler spodestare Luigi Di Maio. Nel mirino non solo il suo ruolo di capo politico (i facilitatori che a breve saranno nominati per affiancarlo lo dimostrano), ma anche la poltrona alla Farnesina. Nei corridoi del ministero degli Esteri - scrive Il Giornale - si vocifera che Di Maio sia circondato da una decine di consiliori i quali, complice l'inesperienza del politico, hanno "in mano i dossier più importanti".

In realtà il vero pericolo per Di Maio non sarebbero i grillini che lo accerchiano, bensì Giuseppe Conte. Il premier, dopo essere stato incoronato per il bis, è sempre più assetato di potere. "È proprio lui che gestisce la politica estera" riferiscono i maligni. Ad avvalorare la tesi la visita dell'ex avvocato del popolo alla Rappresentanza italiana a Bruxelles durante una delle sue ultime missioni nella capitale delle istituzioni europee. Ma non finisce qui, perché Conte - stando ai retroscena - ha agitato le acque tra i pentastellati che non hanno gradito la sua intenzione di proseguire nel programma di acquisto degli F-35 americani, storicamente avversato dai Cinque Stelle.