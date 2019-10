Giorgia Meloni a Porta a porta: "A FdI i candidati di Marche, Puglia e forse Toscana". Staffetta con Salvini

La "staffetta" con Matteo Salvini. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, Giorgia Meloni ufficializza quello che nell'ambito del centrodestra si diceva da settimane: "Fratelli d'Italia esprimerà il candidato presidente del centrodestra per la Puglia e le Marche e anche sulla Toscana avremmo qualcosa da dire". Il patto con la Lega e con Forza Italia è stato siglato ben prima delle regionali in Umbria, ma è significativa la concomitanza tra l'annuncio e l'exploit di FdI che è arrivata in doppia cifra diventando il terzo partito nell'ex roccaforte rossa, superando clamorosamente il Movimento 5 Stelle (e doppiando Forza Italia). La Meloni è ormai ufficialmente la seconda gamba della coalizione a trazione sovranista, con il partito di Silvio Berlusconi chiamato a dragare i voti di centristi e moderati delusi dal governo del Conte Bis.

"Non è vero che con Salvini non ci amiamo - ha proseguito la Meloni negli studi di Raiuno -. Siamo alleati leali e persone che competono nella coalizione, una coalizione che va allargata, senza guardare ai voti che uno può sfilare all'altro". Su Berlusconi, a caldo dopo i risultati in Umbria, aveva ammesso: "Mi ha chiamato, ognuno porta il proprio valore aggiunto". Detto di chi per quasi 25 anni è stato leader incontrastato del centrodestra, sembra la fine di un'era. Anzi, forse lo è.