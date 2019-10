Il fatto che un comunista del calibro di Stefano Fassina la pensi come Matteo Salvini su alcune del questioni chiave del Paese, la dice lunga sulla deriva politica dell'alleanza Pd-M5s su cui si regge il governo Conte bis. Qualche giorno fa si diceva pronto a fare barricate con il leader della Lega per difendere i pensionati e quota 100. Adesso il deputato di LeU fa qualcosa di impensabile per il resto del centrosinistra: un'analisi seria e competente sulle conseguenze del voto in Umbria.

"Al Pd non conviene fare così - dichiara Fassina a Omnibus su La7 - non è possibile stare al governo con il M5s con l'unica ragione di evitare le elezioni e di resistere all'assedio di Salvini, sperando di riuscire a fare la legge elettorale. O trovano una ragione d'essere al governo, oppure i dem verranno travolti in questa fase di grande sofferenza sociale. Un governo per tirare a campare non tiene, è meglio andare a votare. Così logoriamo il Paese e consumiamo quel residuo di credibilità che è rimasto alle forze che compongono l'attuale governo".