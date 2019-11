La fretta di rimpiazzare Virginia Raggi caratterizza il centrodestra già alle prese con il nome del sostituto. Matteo Salvini rimane fermo sulla sua idea: Giorgia Meloni sarebbe perfetta come sindaco di Roma. Una proposta, quella della Lega, che non trova sostegno nella leader di Fratelli d'Italia. La Meloni - ricorda Il Fatto - non ha ancora deciso sul da farsi. L'altro nome che vaga per la testa dell'ex ministro dell'Interno è Giulia Bongiorno. L'avvocato "sembrerebbe quasi una candidatura civica, attirerebbe molti consensi al centro e qualcuno pure da sinistra", dicono dal Carroccio.

Ma il toto-nomi non finisce qui: nella coalizione spuntano anche altre personalità come quello di Barbara Saltamartini. Su questo, concordano i leghisti, Forza Italia non avrà diritto di replica: "O sarà Meloni oppure il candidato lo esprimerà la Lega. Questo è poco ma sicuro", dicono da via Bellerio, dove si escludono anche le primarie.