Sondaggio Tecnè, comunque vada i Cinque Stelle sono finiti: Emilia Romagna, al massimo 7%

Comunque vada per i Cinque Stelle è la fine. Ad ammettere il declino imminente del Movimento fondato da Beppe Grillo è Tecnè che per Quarta Repubblica presenta le previsioni delle Regionali in Emilia-Romagna. Numeri che, a prescindere dai tre diversi scenari, si dimostrano tragici per i grillini. Se il Movimento dovesse correre da solo, lasciando alle spalle la possibilità di allearsi ai compagni di governo, otterrebbe il 7 per cento.

Un risultato che confrontato agli avversari non lascerebbe scampo ai pentastellati. Non va tanto meglio nel caso in cui il M5s appoggiasse Stefano Bonaccini, governatore uscente dem. In questo caso i Cinque Stelle crollerebbero addirittura al 2 per cento. Una differenza però c'è: se i grillini evitassero la candidatura in Emilia e anche il sostegno al Pd, almeno salverebbero la faccia.