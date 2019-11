Sanatoria per gli immigrati. I grillini aprono all'invasione: l'asse con Bonino e +Europa

Il deputato grillino Giuseppe Brescia appoggia pubblicamente la proposta di legge per regolarizzare i clandestini al fine di combattere il lavoro nero e garantire maggiori introiti per lo Stato. Lo scrive Gianni Carotenuto sul sito del quotidiano il Giornale. Nel mirino del parlamentare il decreto flussi annuale, giudicato ormai inadatto a "garantire i fabbisogni del mercato del lavoro. Lo dimostrano i dati: a inizio luglio - ha spiegato - erano più di 44mila le domande presentate per i lavoratori stagionali a fronte di 18mila ingressi autorizzati".

D'accordo anche il deputato ex Radicale Riccardo Magi, relatore in commissione della proposta di legge popolare che vuole superare la legge Bossi-Fini. Attualmente all'esame della commissione Affari costituzionali, questa pdl ha raccolto 90mila firme e per i suoi promotori sarebbe uno "straordinario provvedimento di emersione" per gli "stranieri irregolari e costretti al lavoro nero". Infine ci sarebbe anche un pacchetto di norme per l'introduzione di un "meccanismo di regolarizzazione su base individuale, a fronte di un contratto di lavoro, con il rilascio di un permesso di soggiorno per comprovata integrazione".