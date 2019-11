Giuseppe Conte, lo sfogo: "Così non si va avanti". Lancia il "tagliando di governo", eppure...

Giuseppe Conte è sempre più preoccupato. La maggioranza è sfilacciata. Nicola Zingaretti ha annunciato che il Pd lavora "ad una nuova agenda" di governo dentro la quale ha messo la riforma fiscale, la revisione dei decreti sicurezza di Salvini e lo ius culturae. Luigi Di Maio ha prima replicato che "siamo al governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale", scrive il Messaggero in edicola lunedì 18 novembre.

Il presidente del Consiglio Conte, lavorando a stretto contatto con la pattuglia dei ministri dem guidati da Dario Franceschini, si è accorto da tempo della tensione e una settimana fa, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha lanciato l'idea di una sorte di conclave della maggioranza da fare subito dopo l'approvazione della legge di Bilancio. Nel presidente del Consiglio è forte la consapevolezza che "così non si possa andare avanti a lungo". Anche perché il senso di precarietà della maggioranza rafforza soprattutto la Lega