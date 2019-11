Matteo Salvini, l'affondo ai manifestanti: "Le sardine? meglio i gattini che se le mangiano"

"Alle sardine preferisco i gattini che quando hanno fame le sardine se le mangiano". Matteo Salvini liquida così, con una battuta negli studi di Fuori dal coro, il movimento delle "Sardine" che ha portato finora in piazza migliaia di cittadini. A dare il via alle pacifiche manifestazioni - che sbarcheranno anche a Milano, Firenze e Roma - Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa, organizzatori della "prima rivoluzione ittica della storia". Tutto iniziato a Bologna, con un flash mob arrivato a 11mila partecipanti contro i 5.570 posti del Paladozza, dove era in corso un comizio del leader leghista. Matteo Salvini ha commentato il movimento a margine della trasmissione di Mario Giordano che va in onda come sempre in prima serata su Rete4.

Per approfondire leggi anche: Diego Fusaro contro gli anti Salvini