Manovra, l'Unione europea "grazia" il premier Giuseppe Conte Poi avverte: "L'Italia rischia sul deficit"

L'Europa ha dato il via libera alla Legge di Bilancio. Non mancano però gli avvertimenti, scrive nella sua edizione on line del 20 novembre il Giornale. Il vice presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato: "Le misure sono necessarie per tutti i Paesi a rischio non conformità, ma per quanto riguarda i tempi rivaluteremo la situazione in corso d'anno, il momento successivo di valutazione dei bilanci è la primavera ventura. Non chiediamo misure immediate". Secondo la Commissione, il bilancio per il 2020, presentato all'Unione europea dal governo italiano, rischia di essere "non conforme" ai requisiti stabili nel patto di stabilità e crescita. È questo il risultato della valutazione del documento programmatico di bilancio, inviato dall'Italia a Bruxelles. n ogni caso, specifica la Commissione, nessun documento programmatico di bilancio per il 2020, presentato dai vari Paesi della zona euro, sembra mostrare una non conformità grave rispetto ai requisiti del patto di stabilità.

Inoltre nella primavera del 2021, la Commissione europea, scrive Francesca Bernasconi, giudicherà gli effetti della flessibilità chiesta per il 2020, pari allo 0,2% del Pil, per gli interventi per far fronte al rischio idrogeologico. "Nel documento programmatico di bilancio per il 2020 - scrive la Commissione - l'Italia ha indicato che l'impatto di bilancio del piano di prevenzione del rischio idrogeologico sarà significativo nel 2020 e dovrebbe essere considerato come un evento insolito. In relazione a questa richiesta, l'Italia ha chiesto una deviazione temporanea dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine pari allo 0,2% del Pil nel 2020. La Commissione farà una valutazione finale nella primavera del 2021, sulla base dei dati osservati forniti dalle autorità".