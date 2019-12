Giuseppe Conte contro La Iena Monteleone, rissa nella notte: il video di Franco Bechis

Rissa in sala stampa tra Giuseppe Conte e Antonino Monteleone, l'inviato de Le Iene che lo accusa - a suon di carte - sul caso-Alpa. La vicenda, come ricorda Franco Bechis in un video pubblicato su Il Tempo, riguarda "una fattura che dimostrerebbe come lui lavorava già nel 2002 con l'avvocato Guido Alpa che poi (se questo è vero) lo avrebbe esaminato in pieno conflitto di interessi al concorso grazie a cui il premier è diventato professore". Il programma Mediaset, come prova, ha mostrato una fattura del 2009, derubricata da Conte a "solo un progetto di fattura". La questione, come detto, è stata affrontata anche in sala stampa, in piena notte a Palazzo Chigi. E incalzato da Monteleone, Conte ha sbottato. Prima dà alla Iena del diffamatore, dunque grida: "Lei è fuori di testa! Lei è proprio fuori di testa!". Eppure, i dubbi restano.

