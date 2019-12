Sondaggio Swg per Mentana: "Giorgia Meloni ai massimi storici e alle calcagna dei 5 Stelle"

Giorgia Meloni tocca i massimi storici. A confermarlo il sondaggio di Swg realizzato per il tg di Enrico Mentana. La leader di Fratelli d'Italia, rispetto a settimana scorsa, cresce del +0,9 per cento raggiungendo il 10,7. Un risultato clamoroso che la "allontana" dal Movimento 5 Stelle solo di cinque punti. Questi ultimi, infatti, sono al 15,7 per cento (cresciuti solo del +0,2). Non va meglio ai loro alleati di governo: sia la Lega di Matteo Salvini che il Partito democratico di Nicola Zingaretti subiscono una brusca frenata.

Il primo, in particolare, scende del -0,8 per cento arrivando al 32,2. Stessa sorte, anche se meno cruenta per i dem, che ottengono il 17,5 per cento (-0,5). A crescere, seppur senza grandi scossoni, sia Silvio Berlusconi con Forza Italia che Matteo Renzi con la sua Italia Viva. Il primo ottiene il 5,7 e il secondo il 5,1.