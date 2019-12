Gregoretti, Antonio Di Pietro sta con Matteo Salvini: "Luigi Di Maio ipocrita, come poteva non sapere?"

Antonio Di Pietro sta con Matteo Salvini. Sul caso Gregoretti l'ex pm - ospite a L'Aria Che Tira - parla di tecnicismi senza però "negare il reato" commesso dal leader leghista. "L'unico problema su cui dovranno pronunciarsi i pm è se il reato è perseguibile o meno". Per Di Pietro, infatti, l'ex ministro dell'Interno potrebbe aver negato lo sbarco dei migranti a bordo della motovedetta della Guardia Costiera "non per interesse personale", ma per "interesse del Paese". In quest'ultimo caso il reato potrebbe non essere perseguibile.

Ma non è finita qui, l'ex magistrato se la prende con Luigi Di Maio: "Il reato è stato commesso quanto al governo c'erano loro, come possono non essersi accorti che Salvini negava uno sbarco? Per la nave Diciotti - un caso analogo - il capo politico, Danilo Toninelli e Giuseppe Conte avevano sostenuto il leghista. E perché per la Gregoretti no?". Insomma, in questo "Di Maio è un ipocrita". E venirsene fuori dopo tre mesi dal misfatto, in concomitanza con il crollo nei sondaggi, qualche dubbio lo fa venire.