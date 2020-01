Sondaggio Demos: Matteo Salvini è il personaggio migliore dell'anno. L'unico a tenergli testa è Papa Francesco

Il Paese è spaccato e deluso dai partiti, alla ricerca di "capi" da seguire. "Così, se valutiamo la graduatoria dei migliori e dei peggiori dell' anno appena trascorso", scrive Ilvo Diamanti illustrando il sondaggio Demos per La Repubblica, "vediamo come prevalgano i peggiori. Più della preferenza politica, conta l'antipolitica. Che divide il Paese a metà". Quest'anno, intorno a Matteo Salvini. "Per il 21% degli intervistati: il migliore. Per oltre un terzo (il 34%): il peggiore. Oltre metà degli orientamenti politici ruota intorno a lui, in Italia. Pro o contro Salvini".

Nella classifica dei personaggi "migliori" dell'anno il più apprezzato è Papa Francesco. Indicato dall'8% degli italiani. "Più che un 'punto di riferimento', dunque, solo 'un punto'. Come Greta. Eletta 'migliore' da una quota analoga a Salvini e Trump", ovvero dal 5 per cento. "Papa Francesco, d'altronde, è, da tempo, criticato da Salvini. In quanto colpevole di sostenere 'l'invasione dei disperati'. I migranti. Per questa ragione, il Papa ottiene consensi molto bassi fra gli elettori della Lega, ma anche dei FdI", conclude Diamanti.