Il sondaggio segreto sul tavolo di Matteo Renzi: "Il M5s è morto, in Emilia andrà sotto il 7 per cento"

I Cinque stelle sono morti. Solo che ancora non lo sanno. Parola di Matteo Renzi, il quale, come rivela Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale, osserva: "Io sul Pd mi taccio. I 5 stelle, però, sono morti anche se non lo sanno, anche se penso che alcuni di loro lo sappiano pure. La verità è che il dentifricio è uscito dal tubetto". E ancora, continua il leader di Italia Viva: "I prossimi mesi lo dimostreranno: ora vediamo cosa racconterà Giuseppe Conte, il nuovo Profeta di Repubblica, nel prossimo vertice di maggioranza; poi cominceremo a discutere fino alle elezioni in Emilia, in cui i grillini andranno sotto il 7 per cento. Il giorno dopo uscirà il mio libro in cui dirò quello che penso su giustizia - la legge Bonafede sulla prescrizione, ad esempio, per me è un obbrobrio giuridico - ed economia, che è il contrario di quello che pensano i grillini".

Poi, prevede ancora Renzi, "avremo tre mesi prima della scadenza delle regionali in Toscana per decidere cosa fare di questa legislatura. Ma quello dipenderà dal Pd, dall'attuale premier, da Salvini e da tutti gli altri. Oggi dico solo che i grillini sono un falso problema, che i prossimi mesi risolveranno".

Infine, conclude Renzi, per Luigi Di Maio ci saranno delle novità: "Se per i magistrati - spiega - la Fondazione Open è un partito, allora penso che prima o poi qualcuno andrà a vedere cosa è la Casaleggio associati e il blog di Grillo. Sulla messa sotto accusa di Salvini per il caso della nave Gregoretti noi probabilmente diremo di sì, dato che è difficile per me cambiare idea visto che in un caso analogo, quello della motonave Diciotti, noi decidemmo in quel senso. Il problema però è un altro: se Salvini dimostrasse con una carta la corresponsabilità, o meglio la correità, di Conte, come la metteremmo?".