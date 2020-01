Alessandra Ghisleri a L'Aria Che Tira: "Salvini ha un handicap: oscura la Borgonzoni che invece è popolare"

A tessere le lodi di Lucia Borgonzoni ci pensa anche Alessandra Ghisleri. Ospite a L'Aria Che Tira la sondaggista ha notato la popolarità della candidata leghista: "Lei è un personaggio televisivo, era già conosciuta. Matteo Salvini ha un handicap, la oscura perché evidentemente lei ha una sua popolarità". Una mossa diametralmente opposta quella visibile in Stefano Bonaccini. Il governatore dell'Emilia-Romagna fa di tutto pur di oscurare il Pd, suo partito, perché "sul territorio lui ha fatto un buon lavoro". Lavoro che non è riuscito al Partito democratico.

Per la direttrice di Euromedia Research c'è anche un altro aspetto molto importante: "La Regione è legata all'agroeconomia. Motivo questo per cui la Lega batte palmo a palmo ciascuna frazione, mentre Bonaccini predilige - per i suoi manifesti - il verde. Coloro prettamente legato alla natura". Insomma, quello in Emilia è un faccia a faccia vero e proprio.