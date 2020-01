Emilia Romagna, Pietro Senaldi: "Dopo il voto, tutti i disastri al governo saranno colpa del Pd"

"A Roma il governo delle 4 sinistre è ormai diventato il governo di una sola sinistra, il Pd". Ma attenzione, avverte Pietro Senaldi, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, commentando il risultato delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria: "Non so se sia una buona notizia per il Pd. Questo governo è condannato a fare poco o nulla per la debolezza dei Cinque stelle e per l'atteggiamento ostruzionistico di Italia viva", continua il direttore di Libero: "Andrea Marcucci mostra i muscoli, spacciando per una vittoria del Pd quella che in realtà è stata una vittoria di Stefano Bonaccini".

E ancora, attacca Senaldi: "Questi muscoli che gonfia ora gli italiani li vedono. E da oggi tutti i disastri del governo non saranno imputabili al Movimento 5 stelle ma al Pd. Che adesso rivendica un ruolo di leadership, che gli auguro di non avere perché governare coi 5 Stelle rischia di fargli molto male".