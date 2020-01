Matteo Salvini, l'hashtag dell'odio dopo le regionali: "Su***", insulti contro il leghista

Il giorno dopo il voto in Emilia Romagna che ha sancito la vittoria di Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni, l'odio nei confronti di Matteo Salvini corre sui social. In particolare su Twitter, dove l'hashtag #salvinisuca risulta essere uno dei più utilizzati nel corso della giornata del 27 dicembre. Una reazione prevedibile, se si considera che per il Pd e la sinistra in generale tenere il fortino emiliano-romagnolo era diventata una questione di vita e di morte. C'è però da stare poco allegri per dem, Sardine e compagni veri, perché il centrodestra già domina nelle altre regioni in cui si è votato recentemente, a partire dalla Calabria e dall'Umbria.

In più in Emilia Romagna vanno comunque considerati i dati in netta controtendenza rispetto alle regionali del 2014: il Pd ha perso 10 punti, mentre Lega e Fratelli d'Italia hanno guadagnato rispettivamente 12 e 7 punti. Se l'esultanza dei rossi può essere comprensibile perché una vittoria è pur sempre una vittoria, lo stesso non si può dire per il Movimento 5 Stelle. Tanti elettori grillini si sono accodati all'hashtag #salvinisuca, ma dovrebbero innanzitutto pensare ai problemi di casa loro: in Emilia sono passati dal 13 al 4%, in Calabria non hanno eletto neanche un consigliere e sono quindi diventati irrilevanti a livello regionale. Prima di godere per le sconfitte dell'avversario, i 5 Stelle dovrebbero innanzitutto pensare a come arrestare la propria estinzione.