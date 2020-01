Giuseppe Conte a Otto e Mezzo sul crollo dei 5 Stelle: "Non hanno mai brillato a livello territoriale"

Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo lunedì 27 gennaio, ha commentato il risultato delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria e in particolare si è soffermato sul crollo del M5s: "Non mi preoccupa la parabola dei 5 Stelle, non hanno mai brillato alle regionali. È un movimento, non hanno una solida base organizzativa a livello territoriale, Di Maio si è dimesso, sono in una fase transizione. Aspettiamo a valutarli. A marzo, all'esito degli Stati generali, avranno nuova linfa politica".

Il premier, sollecitato dalla conduttrice, è poi tornato a bacchettare Matteo Salvini: "Tante volte l'ho invitato a rispettare le regole e le Istituzioni che rappresentava"