Matteo Renzi pronto a mettere nuovamente in difficoltà il governo giallo-rosso. Il leader di Italia Viva, noto per le sue manie di protagonismo, dopo aver assistito come spettatore alla vittoria del Pd in Emilia Romagna, vuole scendere in campo. Terreno di sfida sicuramente le regionali nella sua patria, la Toscana. Renzi - spiega Il Giorno - ha infatti da tempo annunciato l'idea di presentare una sua lista.

La novità che sta maturando in testa all'ex sindaco di Firenze è quella di candidarsi lui personalmente alla guida di una lista di Italia Viva che appoggi il suo amico Eugenio Giani, candidato Pd. Una sorta di derby dell'ex Giglio magico in piena regola. Anche se l'obiettivo di Renzi è il dieci per cento, che egli, a casa sua, reputa alla propria portata.