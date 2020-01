Sondaggio Masia per Agorà: il centrosinistra ha vinto in Emilia Romagna grazie a Bonaccini, non al Pd

Il centrosinistra è riuscito a mantenere il governo dell'Emilia Romagna, dove è stato riconfermato presidente della Regione Stefano Bonaccini, non per meriti del Partito democratico, ma solo grazie allo stesso Bonaccini e anche all'aiutino delle Sardine. E' quanto emerge dal sondaggio Emg illustrato in diretta da Fabrizio Masia a Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre. Alla domanda: "La vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna è merito di...", il 39 per cento, ovvero la maggioranza, ha risposto "Bonaccini", il 25 per cento ha detto "Delle Sardine" e solo il 10 per cento ha dichiarato "del Pd". Mentre il 26 per cento, ha preferito non rispondere.



Insomma, i dem, nonostante tutto, hanno ben poco da gongolare. Dopo aver perso la Calabria, che è passata al centrodestra con la candidata Jole Santelli, forse dovrebbero riflettere anche su questa vittoria in Emilia.