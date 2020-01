Romano Prodi torna a parlare del voto in Emilia Romagna e analizza i presunti errori di Matteo Salvini che hanno condotto la Lega alla sconfitta, seppur con un risultato ottimo in una storica roccaforte rossa. "Credo che la strategia di Salvini sia stata coerente con il suo obiettivo, raggiungere Palazzo Chigi", dichiara l'ex premier alla rivista Quindici della scuola di giornalismo di Bologna.

Per Prodi era l'obiettivo e non la strategia ad essere sbagliato: "Se Salvini avesse indicato un candidato che rappresentava la società civile, forse avrebbe vinto". Inoltre il fondatore dell'Ulivo sostiene che un "errore enorme" sia stato lo slogan della Lega "liberiamo l'Emilia Romagna". "È stato un boomerang - sostiene Prodi - non si attacca mai a fondo l'identità collettiva di una comunità. Magari alcuni suoi pezzi, non la sua visione di fondo. L'elettore a quel punto risponde: 'Sono stato scemo io finora a farmi schiavizzare?'".