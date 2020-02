Sondaggio Ipsos di Pagnoncelli, "M5s mai così male dal 2013": in pochi mesi persi 7 anni di voti

C'era una volta il Movimento 5 Stelle. Secondo il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, i 5 Stelle stanno tornando oggi ai dati del 2013, anno del primo "botto elettorale" ma assolutamente incomparabile con i risultati raggiunti nel 2018. Di fatto, in pochi mesi, Grillo, Casaleggio e Di Maio hanno perso il "tesoretto" di voti raccolto in 5 anni di campagna elettorale permanente.











A fronte di una Lega al 32% (+0,5) e del Pd al 20,3% (+2), il M5s oggi è al 14%, "il punto più basso dalle elezioni del 2013", come fa notare lo stesso Pagnoncelli. Di fatto, nota il sondaggista, "è una formazione che non ha più una propria collocazione nel panorama nazionale e che si trova senza una leadership riconosciuta". Difficile, in queste condizioni, risalire.