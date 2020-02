Silvio Berlusconi, la confessione dopo le regionali: "I M5s mi stanno cercando, ma io non li voglio vedere"

Silvio Berlusconi lo ribadisce, "i Cinque Stelle sono in liquefazione". L'addio di Luigi Di Maio dalla leadership ha diviso in due il Movimento, ormai arrivato al "si salvi chi può". Si tratta di un processo irreversibile. "Dopo le regionali - confessa il Cav durante il comitato di presidenza del partito -, molti di questi parlamentari ci stanno cercando e avvicinano i nostri parlamentari per informasi e avere garanzie sulla durata della legislatura: qualcuno ha chiesto di vedermi ma io non l'ho fatto", riporta Adnkronos.

I pentastellati, infatti, dopo la batosta in Emilia Romagna e in Campania - là dove si sono avvicinati all'estinzione - devono fare i conti con la riforma voluta dal grillino Alfonso Bonafede. Quella sulla giustizia che sta mettendo a repentaglio l'intero governo scisso sul da farsi. Anche il centrodestra non se la passa benissimo. Berlusconi e Giorgia Meloni sono alle prese con Matteo Salvini e l'interrogativo candidati alle regionali. Una spina nel fianco degli alleati già sconfitti nella roccaforte rossa.