Coronavirus, sms di Renzi a Fontana dopo la lite con Conte: "Se hai bisogno fammi sapere"

Il duro scontro tra Giuseppe Conte e Attilio Fontana sulla gestione dell'emergenza coronavirus continua a far discutere. La spaccatura tra il premier e il governatore della Regione Lombardia è difficile da ricomporre, ma intanto tra i sostenitori di Fontana spunta a sorpresa Matteo Renzi. Anche se una sorpresa lo è fino ad un certo punto, considerando che l'ex rottamatore ha rischiato di far cadere il Conte-bis prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria. Stando a quanto riporta Augusto Minzolini su Il Giornale, Renzi avrebbe inviato un messaggio a Fontana: "Se hai bisogno di qualcosa fammi sapere". Un sms che il leader di Italia Viva avrebbe spiegato così ai suoi collaboratori: "Sono d'accordo che bisogna evitare le polemiche, ma dare in pasto ai media la sanità lombarda e litigare con Fontana che sa governare davvero, a me sembra un errore madornale". Inoltre, Renzi avrebbe sostenuto che Conte "ha una grande occasione per dimostrare ciò che vale, ma se non ce la fa, volenti o nolenti, saremo chiamati a scegliere tra uno o due mesi tra un governo tecnico o un governone di alto profilo che abbiano la capacità di fronteggiare una crisi che mette paura".

