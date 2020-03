Sondaggio di Swg per Enrico Mentana, premiata ancora Giorgia Meloni: i numeri con cui scala la vetta

leader

Ancora una volta ad avere la meglio è lei: Giorgia Meloni. Il sondaggio di Swg realizzato per il Tg di Enrico Mentana vedono Fratelli d'Italia crescere ancora. La leader di centrodestra raggiunge il 12,1 per cento registrando un +0,8 rispetto alla scorsa settimana. A crescere, seppur in maniera minore, Silvio Berlusconi. Forza Italia arriva al 5,7 con un +0,3. Stessa percentuale di crescita del Movimento 5 Stelle che detiene il 13,7 per cento.

A calare invece Matteo Salvini e la sua Lega che rimangono comunque il primo partito (il 30,9 per cento con un -0,4). Al secondo posto il Partito democratico che subisce una lieve flessione di 0,2 punti percentuali con un 19,9 per cento.