Giuseppe Conte commissariato da Mattarella: le voci su Zingaretti e Franceschini

06 marzo 2020 a

a

a

Dura prova per Giuseppe Conte quella del coronavirus. La soffiata senza alcun permesso di "qualcuno al governo" sulla chiusura delle scuole, ha messo Palazzo Chigi all'angolo. A sostenere l'iniziativa è stato il Pd che ha dato il via a un vero e proprio braccio di ferro - vinto dai dem ovviamente - con tanto di raddoppio della cifra stanziata dal governo a sostegno di famiglie e imprese vittime dell'emergenza. Tutte misure che il premier non vedeva di buon occhio, ma che il pressing asfissiante di Dario Franceschini e Nicola Zingaretti hanno reso possibili. Ma se in apparenza sembra tornato il sereno, il Giornale ipotizza strascichi dagli effetti già visibili.

Il disastro di Conte nel sondaggio di Formigli: dilettante del virus, le cifre lo spazzano via

A largo del Nazareno, infatti, si crede che Conte ancora non abbia idea della gravità della situazione, mentre Zingaretti e i big dem la conoscono fin troppo bene. Tanto che temono l'incapacità del presidente del Consiglio di gestire un vero e proprio stato di crisi. In questa chiave molti interpretano il messaggio di Sergio Mattarella come un invito all'unità dell'esecutivo. Ma chissà se questo basterà, il quotidiano di Alessandro Sallusti ha già dato per commissariato Conte.