Coronavirus, Nicola Zingaretti in piazza a Milano una settimana fa. Sospetto: così è stato contagiato?

Nicola Zingaretti ha annunciato di aver contratto il coronavirus. E c'è già chi sospetta quando avrebbe potuto contagiarsi. Potrebbe essere successo Il 27 febbraio quando il segretario Pd è venuto a Milano a seguito dell'iniziativa #Milanononsiferma. per sfidare il panico diffusosi a causa del Covid-19. Zingaretti, quella sera, ha partecipato ad un aperitivo con i giovani dem presso a Porta Ticinese, per poi finire la serata a Bollate per una cena in pizzeria.

Zingaretti: "Sono positivo al coronavirus". Governo e Pd ora in quarantena? La notizia sconvolge la politica





"Mi sembrava giusto, un bel gesto, raccogliere l'invito del sindaco Sala e del Pd di Milano. Un segnale molto chiaro di vicinanza e sostegno innanzitutto al Nord e a Milano che sta vivendo una fase molto difficile. Bisogna sconfiggere il virus seguendo la scienza", aveva precisato Zingaretti. Parole che alla luce di quello che è poi accaduto suonano drammaticamente stonate.

