Coronavirus in Italia, l'ultimo bollettino di Borrelli: nuovo picco di contagi e sul decreto bocche cucite

L'ultimo bollettino dell'emergenza coronavirus in Italia fotografa un contagio galoppante. Ritoccato ulteriormente il picco di positivi nell'arco di 24: rispetto a ieri gli infetti sono saliti di 1326 unità per un totale di 7375 casi in tutto il territorio. Attualmente i guariti sono 622 (+33) e i decessi 366 (+133, 113 nella sola Lombardia), mentre gli ospedalizzati sono 3557, dei quali 650 in terapia intensiva. Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza, ha dato un paio di notizie importanti: una inerente le mascherine, che dal 12 marzo diventeranno 22 milioni grazie al potenziamento della produzione; l'altra legata all'acquisto di 320 ventilatori polmonari che saranno destinati a Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Bocche cucite, invece, sul decreto che è stato al centro delle polemiche per la fuga di notizie relative alla bozza e poi per la conferenza a notte fonda del premier Giuseppe Conte: "Daremo adeguata comunicazione a tempo debito - dichiara Borrelli - sono in corso riunioni di ordine tecnico per analizzare alcuni punti del decreto che possono essere chiariti meglio".