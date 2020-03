Coronavirus, Matteo Renzi avverte: "Il peggio deve ancora venire, a breve tutta Italia zona rossa"

09 marzo 2020 a

a

a

Altra pugnalata al governo. I provvedimenti per rallentare il coronavirus per Matteo Renzi non sono sufficienti. "Le misure che sono state prese sono state comunicate come molto dure. Ma non lo sono - scrive nella sua ultima e-news -. Anzi, io credo che, nei prossimi giorni, servirà altro. Il virus sta correndo molto più velocemente dei nostri decreti. Personalmente, credo che ormai tutta Italia debba essere considerata come una zona rossa. Altrimenti diamo un messaggio contraddittorio. E questo vale anche a livello economico".

Proprio così, a risentire del virus non sono solo i focolai, perché il problema "non è la letalità ma i danni che arreca alle strutture sanitarie", Una situazione, questa, che limiterebbe il contagio sanitario, ma non - prosegue il leader di Italia Viva -, "il contagio economico". Quello non è arrestabile. "Dunque c’è solo una zona rossa, si chiama Italia. Interveniamo subito, il peggio deve ancora venire".