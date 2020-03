Alessandro Battista contro Matteo Renzi: "Fallito, frustrato, gode nel vedere l'Italia in difficoltà"

13 marzo 2020 a

Alessandro Di Battista contro Matteo Renzi, Questa volta il grillino ci va giù pesante, più delle altre volte. "È vero - esordisce in un post su Facebook - forse do troppa importanza a questo fallito della politica ma è bene conservare la memoria storica. Il Fu Matteo Renzi è il classico anti-italiano alla ricerca di visibilità. Si sente importante perché lo intervista la CNN, si crede un leader perché i giornali (solo loro ormai) se lo filano ma ormai ha più rimpianti che elettori".

Ma la dura invettiva a ridosso del suo ritorno dall'Iran non finisce qui: "È il classico frustrato che dice tutto e il contrario di tutto per poter gridare un giorno a chi lo segue (cioè a sé stesso) 'io ve l'avevo detto'. Arrogante, gonfio di bile, bello come una 'multipla' verde acqua gode nel vedere l'Italia in difficoltà". Dibba fa riferimento alle parole dell'emittente televisiva statunitense che ha lanciato l'appello "non fate gli errori dell'Italia" e a quelle del leader di Italia Viva che "oggi - conclude il deputato pentastellato - insiste attaccando il governo del quale, teoricamente, fa parte".