Guido Crosetto: "Nel decreto non solo articoli utili per l'emergenza coronavirus. Ci hanno infilato di tutto"

Guido Crosetto, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter annuncia di aver visto le bozze del decreto salva-economia che contengono anche alcune misure per affrontare l'emergenza coronavirus. "Ho fatto molte finanziarie e molte leggi di bilancio. Quindi posso dirvi cosa sta accadendo, avendo letto le bozze di decreto", premette il "fratello d'Italia". Che continua: "Ci sono articoli intelligenti, indispensabili o utili ad affrontare l’emergenza ed in problemi collegati". Peccato che, conclude Crosetto, "in mezzo a questi hanno infilato di tutto".

Il decreto è in discussione oggi in Consiglio dei ministri e prevede, tra le altre cose, sostegni alle famiglie e ai lavoratori per l'emergenza sanitaria in cui ci troviamo.