Guido Crosetto, coronavirus: "Le agenzie di rating ci metteranno un secondo a far saltare il Paese"

"Volevo star zitto ma non ce la faccio". Guido Crosetto sferza il governo Conte sull'emergenza coronavirus. "Vi rendete conto di quello che sta succedendo?", chiede polemico il fondatore di Fratelli d'Italia, che si rivolge direttamente ai suoi followers: "Scusatemi, vi prego, ma non sono riuscito a trattenermi".