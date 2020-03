Matteo Salvini a L'aria che tira: "Coronavirus, mi ha chiamato Sergio Mattarella"

19 marzo 2020 a

C'è bisogno di Matteo Salvini. Probabilmente anche per Sergio Mattarella. La conferma arriva direttamente dal leader della Lega, ospita in collegamento a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. Salvini, infatti, ha rivelato: "Sergio Mattarella mi ha chiamato. È stato cortese e abbiamo discusso di come collaborare e aiutare l'Italia". Ovviamente, l'argomento è la gestione dell'emergenza coronavirus. L'ex ministro dell'Interno ha poi aggiunto: "Mi rimangono negli occhi le lacrime del medico che mi ha chiesto l'invio urgente di un centinaio di medici e infermieri". E ancora: "A Bergamo è pronto un ospedale da campo allestito dalla Protezione Civile e dagli alpini, però serve personale sanitario specializzato", ha concluso Matteo Salvini.