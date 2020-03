Dritto e Rovescio, Matteo Renzi: "Coronavirus, basta dire che gli italiani non rispettano le regole"

20 marzo 2020 a

Forse, Matteo Renzi non ha visto i dati che arrivano dalla Lombardia: stando alle rilevazioni gps, ogni giorno il 40% della popolazione della regione esce di casa. Ragione per la quale proseguono gli appelli di governo e regione affinché le regole vengano rispettate. Ragione per la quale pare imminente una ulteriore stretta su passeggiate, sport all'aperto e supermercati, una ulteriore contrazione delle libertà individuali necessaria per contenere il contagio da coronavirus. E si diceva: forse il leader di Italia Viva non ha visto i dati, vive su un altro pianeta. Già, perché ospite in collegamento giovedì sera di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, Renzi ha affermato: "Bisogna uscire dal racconto degli italiani che non rispettano le regole. Sicuramente qualcuno ha fatto il furbo ma io vedo un popolo straordinario. Davvero incredibile!". Nessun dubbio sul fatto che siamo un popolo straordinario. Ma nessun dubbio neppure sul fatto che insistere sul fatto che sia necessario "uscire dal racconto degli italiani che non rispettano le regole" sembri decisamente scentrato, fuori luogo.