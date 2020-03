Coronavirus, Matteo Salvini in riunione con Giuseppe Conte: "Serve una cabina di regia comune"

23 marzo 2020 a

Matteo Salvini e il centrodestra si presentano compatti in riunione con Giuseppe Conte per parlare della gestione dell’emergenza coronavirus. Il leader leghista ha ribadito la principali richieste condivise largamente da tutti gli alleati, a partire da Giorgia Meloni. Dalla sanità (“mascherine e protezioni subito per chi lavora”) all’economia (“No al Mes, stop alle tasse”), fino alla piena operatività del Parlamento (“Deve lavorare notte e giorno, come fanno tante aziende italiane”) sono diversi i temi caldi che l’opposizione ha voluto mettere sul tavolo.

Ma in particolare Salvini ha chiesto una “cabina di regia” comune, ritenendo che “in un Paese normale tutti sarebbero coinvolti in questo momento intorno al tavolo della cabina di regia e tutti porterebbero le richieste che arrivano dai loro territori”. Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico, ha appoggiato la richiesta del leader leghista: “Sinora Conte ha fatto tutto da solo. Ma non possiamo salvarci dal virus e poi morire di fame. Le conseguenze economiche potrebbero essere drammatiche se non si aumentano gli aiuti, sinora insufficienti”.