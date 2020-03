Coronavirus, Salvini, Meloni e Tajani con la mascherina al vertice con Conte

23 marzo 2020 a

I vertici politici ai tempi del coronavirus. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani a Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte, tutti ben distanziati e con mascherina sul volto. I rappresentanti dell'opposizione hanno espresso al presidente del consiglio tutte le loro rimostranze per la gestione dell'emergenza epidemia.

"Non possiamo essere avvisati tre ore prima...", avrebbero detto chiaro e tondo al premier, riferendosi al famigerato discorso di mezzanotte con cui sabato Conte ha annunciato in diretta Facebook il nuovo decreto chiudi-Italia. In collegamento video al vertice si è presentato anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il cui vice Pier Paolo Sileri è risultato positivo al virus. La prudenza non è mai troppa.