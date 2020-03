Sergio Mattarella e il fuorionda del ciuffo: ecco chi è Giovanni, retroscena svelato

28 marzo 2020 a

“Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io”. Un simpatico fuorionda, o presunto tale, del presidente Sergio Mattarella ha infiammato gli animi degli italiani, che avevano bisogno di un po’ di umanità da parte delle istituzioni in un momento così duro, dettato dall’emergenza coronavirus. La frase del capo di Stato ha viaggiato attraverso tutti i social e ha raggiunto milioni di persone: in molti però si sono chiesti “chi è Giovanni?”. La risposta è servita da Luca Bottura su La Repubblica: “L’uomo del fuorionda è Giovanni Grasso, il portavoce del Colle, il signore che sembra Cavour e normalmente sta alle spalle dei politici consultati da Mattarella resistendo alla tentazione di bacchettarli da tergo. Nel loro scambio, nei modi urbanissimi del nostro Garante, nell’intimità professionale e composta tra chi lavora per il Paese e chi cerca di comunicarlo nel modo migliore, brilla un sottotesto: ne usciremo. E lo faremo accompagnati da quest’uomo forte e mite a dalla sua educazione”.