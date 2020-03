Giuseppe Conte, spunta un misterioso sondaggio sui telefonini degli italiani: "Riguardo al Premier, qual è la frase che riflette il tuo pensiero?”

29 marzo 2020 a

a

a

Tra i tanti sondaggi ne spunta uno su Google che desta qualche sospetto. “Riguardo al Premier Giuseppe Conte, qual è la frase che riflette meglio il tuo pensiero?”. Questa la domanda che aleggia nei telefonini Android, dove l'app di Google Opinion Rewards, in cambio - come rivela Il Giornale - di pochi centesimi propone agli utenti una serie di sondaggi per "profilarli" e conoscerli meglio.

"Populismo da quattro soldi. Scanzi invece deve vergognarsi", Renzi senza rimpianti replica a Sallusti

Sempre qui si possono leggere le varie risposte: "Gode della mia fiducia", "È abbastanza bravo", "Non è abbastanza bravo", "Non approvo per nulla il suo operato", "Altro". Il mistero non è solo intorno al sondaggio. I dubbi infatti sono su chi l'ha commissionato. Per il quotidiano di Alessandro Sallusti non si può escludere che a rivolgere la fatidica domanda sia stato Giuseppe Conte, magari Rocco Casalino che in questi giorni con la comunicazione (viste le dirette Facebook sui decreti) ha dimostrato di saperci fare. Almeno in termini di numeri.